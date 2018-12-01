Варшава заявила, что агрессия РФ на Азове дает шанс задержать "Северный поток-2"

"Я считаю, что есть шансы на задержание реализации проекта. Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия, и как она может использовать этого рода проекты против других государств", - отметил Чапутович.

По его словам, позиция международного сообщества по поводу "Северного потока-2" разделена. Так, Еврокомиссия, Польша, США и некоторые другие страны считают, что проект должен подпадать под газовую директиву ЕС - тогда этот проект был бы не таким выгодным для "Газпрома".

С другой стороны - Германия и ряд других стран, которые хотят, чтобы этот проект считался исключительно экономическим.

"Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект и доказывать им, что их позиция является необоснованной и опасной", - добавил он при этом.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин добавил, что у РФ есть Черноморский и Балтийский флот, которые управляются из Кремля.

"И если они способны задействовать против двух бронекатеров и буксира более 10 кораблей и всю свою военную машину, то представьте себе, что они способны задействовать в Балтийском море для защиты "Северного потока-2" в Балтийском море. И они точно это сделают, потому защита Украины в Азовском море от агрессии России является защитой от российской агрессии во всех морях", - подчеркнул Климкин.

Напомним, Европарламент в рамках переформатирования отношений с Россией предлагает отказаться от проекта газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.



