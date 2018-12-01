У Європарламенті запропонували відмовитися від "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Європарламент у межах переформатування відносин з Росією пропонує відмовитися від проекту газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в опублікованому проекті доповіді щодо відносин з Росією, передає УНН.
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"Європарламент підкреслює, що Росія і ЄС залишаться ключовими економічними партнерами у доступному для огляду майбутньому, але "Північний потік-2" посилює залежність ЄС від поставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС і не відповідає енергетичній політиці ЄС, і тому його необхідно зупинити", - йдеться у проекті документа, підготовленого в комітеті ЄП у закордонних справах.
Додамо, "Північний потік-2" - проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України. Раніше українська сторона заявляла, що після завершення російського проекту "Північний потік-2" транзит газу через українську газотранспортну систему, швидше за все, зникне.
Нагадаємо, у Європарламенті запропонували розглянути можливість припинення дії Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Росією і ЄС.
Голосування щодо проекту доповіді щодо відносин з Росією має відбутися у березні 2019 року.