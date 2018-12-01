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Германия вырвала у РФ обещание сохранить транзит газа Украиной - Маас

Германия вырвала у РФ обещание сохранить транзит газа Украиной - Маас

Киев  •  УНН

 • 24016 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Германия вырвала у россиян обещание сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, когда планируется запустить газопровод "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, передает УНН.

"Это ("Северный поток-2" - ред.) - экономический проект. Никому не поможет, если немецкие и европейские компании уйдут. Мы ясно дали понять, что "Северный поток-2" может существовать только в том случае, если транзит газа через Украину после 2019 год будет обеспечен. Мы вырвали это обещание у россиян. Очевидно, что в европейских интересах, чтобы Украина продолжала играть роль транзитной страны для российского газа", - отметил Маас, отвечая на вопрос, что станет с немецко-российским газовым проектом "Северный поток-2", и заморозят ли его, как того требуют Украина и США.

Добавим, "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины. Ранее украинская сторона заявляла, что после завершения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет.

Напомним, Маас заявил, что Германия считает, что конфликт между Украиной и РФ должен быть урегулирован дипломатическим путем, и у него нет военного решения.

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