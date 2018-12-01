Німеччина вирвала у РФ обіцянку зберегти транзит газу Україною - Маас

"Це ("Північний потік-2" - ред.) - економічний проект. Нікому не допоможе, якщо німецькі і європейські компанії підуть. Ми ясно дали зрозуміти, що "Північний потік-2" може існувати лише в тому випадку, якщо транзит газу через Україну після 2019 рік буде забезпечений. Ми вирвали цю обіцянку у росіян. Очевидно, що у європейських інтересах, щоб Україна продовжувала грати роль транзитної країни для російського газу", - зазначив Маас, відповідаючи на питання, що стане з німецько-російським газовим проектом "Північний потік-2", і чи заморозять його, як того вимагають Україна і США.

Додамо, "Північний потік-2" - проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України. Раніше українська сторона заявляла, що після завершення російського проекту "Північний потік-2" транзит газу через українську газотранспортну систему, швидше за все, зникне.

Нагадаємо, Маас заявив, що Німеччина вважає, що конфлікт між Україною і РФ повинен бути врегульований дипломатичним шляхом, і у нього немає військового рішення.