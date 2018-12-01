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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80187 просмотра

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Берлин хочет решить конфликт между Украиной и РФ дипломатией

Берлин хочет решить конфликт между Украиной и РФ дипломатией

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Германия считает, что конфликт между Украиной и РФ должен быть урегулирован дипломатическим путем, и у него нет военного решения. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, передает УНН.

"Российские действия против украинских судов неприемлемы. Не должно случится так, чтобы Азовское море стало еще одной точкой конфликта, что в конечном итоге угрожает нашей безопасности в Европе. И при всем понимании опасений Украины мы не хотим милитаризации конфликта. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы положить конец этому кризису с помощью дипломатии. В эти дни много звонков и бесед. У меня лично был разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Конфликт может быть разрешен не военными, а дипломатическими средствами", - отметил он, отвечая на вопрос, что собирается делать Берлин на фоне опасений Президента Украины Петра Порошенко относительно вторжения России и просьбы о помощи Германии. 

Маас также напомнил, что существуют экономические санкции ЕС против России, которые обновляются каждые шесть месяцев.

"После последних событий вероятность того, что кто-либо из ЕС захочет дистанцироваться от этих санкций, скорее всего, снизится - с другой стороны, вряд ли Россия заинтересована в получении большего (количества санкций - ред.)", - заявил глава МИД ФРГ.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

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