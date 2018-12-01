Берлин хочет решить конфликт между Украиной и РФ дипломатией

"Российские действия против украинских судов неприемлемы. Не должно случится так, чтобы Азовское море стало еще одной точкой конфликта, что в конечном итоге угрожает нашей безопасности в Европе. И при всем понимании опасений Украины мы не хотим милитаризации конфликта. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы положить конец этому кризису с помощью дипломатии. В эти дни много звонков и бесед. У меня лично был разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Конфликт может быть разрешен не военными, а дипломатическими средствами", - отметил он, отвечая на вопрос, что собирается делать Берлин на фоне опасений Президента Украины Петра Порошенко относительно вторжения России и просьбы о помощи Германии.

Маас также напомнил, что существуют экономические санкции ЕС против России, которые обновляются каждые шесть месяцев.

"После последних событий вероятность того, что кто-либо из ЕС захочет дистанцироваться от этих санкций, скорее всего, снизится - с другой стороны, вряд ли Россия заинтересована в получении большего (количества санкций - ред.)", - заявил глава МИД ФРГ.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.