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Берлін хоче вирішити конфлікт між Україною і РФ дипломатією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Німеччина вважає, що конфлікт між Україною і РФ повинен бути врегулюваний дипломатичним шляхом, і у нього немає військового вирішення. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю газеті Neue Osnabrucker Zeitung, передає УНН.

"Російські дії проти українських суден є неприйнятними. Не має статися так, щоб Азовське море стало ще однією точкою конфлікту, що у кінцевому підсумку загрожує нашій безпеці у Європі. І при всьому розумінні побоювань України ми не хочемо мілітаризації конфлікту. Тому ми робимо все можливе, щоб покласти край цій кризі за допомогою дипломатії. У ці дні багато дзвінків і розмов. У мене особисто була розмова з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Конфлікт може бути вирішено не військовими, а дипломатичними засобами", - зазначив він, відповідаючи на питання, що збирається робити Берлін на тлі побоювань Президента України Петра Порошенка щодо вторгнення Росії та прохання про допомогу Німеччини.

Маас також нагадав, що існують економічні санкції ЄС проти Росії, які оновлюються кожні шість місяців.

"Після останніх подій ймовірність того, що хто-небудь з ЄС захоче дистанціюватися від цих санкцій, швидше за все, знизиться - з іншого боку, навряд чи Росія зацікавлена ​​в отриманні більшого (кількості санкцій - ред.)", - заявив голова МЗС ФРН.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.

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