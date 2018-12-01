В Европарламенте предложили отказаться от "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Европарламент в рамках переформатирования отношений с Россией предлагает отказаться от проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией, передает УНН.
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"Европарламент подчеркивает, что Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС, и поэтому его необходимо остановить", - говорится в проекте документа, подготовленного в комитете ЕП по иностранным делам.
Добавим, "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины. Ранее украинская сторона заявляла, что после завершения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет.
Напомним, в Европарламенте предложили рассмотреть возможность прекращения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС.
Голосование по проекту доклада по отношениям с Россией должно состояться в марте 2019 года.