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Порошенко предостерег от российской агрессии для защиты "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 9714 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал факт акта агрессии РФ против украинских ВМС в районе Керченского пролива весомым аргументом, чтобы Европа отказалась от российского проекта газопровода "Северный поток-2", который должен быть проложен по Балтийскому морю. Об этом он заявил во время брифинга с литовской коллегой Далей Грибаускайте в Киеве, передает корреспондент УНН.

Порошенко предостерег от российской агрессии для защиты "Северного потока-2"

"Атака на украинских моряков указывает на еще одну важную опасность, которую некоторые предпочитают не замечать - строительство Россией объектов в международных водах. Это - еще один весомый аргумент для того, чтобы немедленно остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - сказал Порошенко.

По его словам, этот проект "Газпрома" не имеет никакого экономического смысла, а лишь политический.

"А теперь уже он является доказательством того, что это может быть поводом для РФ применить свои агрессивные намерения", - подчеркнул Президент.

Ранее о такой опасности заявлял глава МИД Украины Павел Климкин. Он призвал учесть, что россияне способны задействовать силы в Балтийском море для защиты "Северного потока-2".

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должно быть проложено по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

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