Порошенко предостерег от российской агрессии для защиты "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал факт акта агрессии РФ против украинских ВМС в районе Керченского пролива весомым аргументом, чтобы Европа отказалась от российского проекта газопровода "Северный поток-2", который должен быть проложен по Балтийскому морю. Об этом он заявил во время брифинга с литовской коллегой Далей Грибаускайте в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Атака на украинских моряков указывает на еще одну важную опасность, которую некоторые предпочитают не замечать - строительство Россией объектов в международных водах. Это - еще один весомый аргумент для того, чтобы немедленно остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - сказал Порошенко.
По его словам, этот проект "Газпрома" не имеет никакого экономического смысла, а лишь политический.
"А теперь уже он является доказательством того, что это может быть поводом для РФ применить свои агрессивные намерения", - подчеркнул Президент.
Ранее о такой опасности заявлял глава МИД Украины Павел Климкин. Он призвал учесть, что россияне способны задействовать силы в Балтийском море для защиты "Северного потока-2".
Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должно быть проложено по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.