У парламенті хочуть звільнити від оподаткування енергообладнання для відновлення генерації на весь 2026 рік
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про звільнення від мита та ПДВ електрогенераторного обладнання та інших засобів для відновлення енергетики. Ці заходи пропонуються на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2027 року.
У Верховній Раді України 30 вересня зареєстровано два законопроєкти про звільнення від мита та ПДВ електрогенераторного обладнання, устаткування для вітро- та сонячної генерації, акумулятори. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Деталі
Перший документ - № 14089 "Проєкт Закону про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.
Другий документ - №14090 "Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України".
В пояснювальних записках до обох документів про внесення відповідних змін до положень Митного кодексу України зазначається: "Завдяки запровадженим у 2024 році заходам, які сприяли пільговому розмитненню (…) енергетичного обладнання (…) було забезпечено оперативне відновлення об’єктів енергосистеми".
Саме тому авторами пропонується на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 р., продовжити звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення, переміщення, надсилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на митну територію України у митному режимі імпортного обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації.
Законопроєкти містять перелік необхідного обладнання для ВЕС, СЕС, ГЕС, ТЕС, газопоршневих і газотурбінних електростанцій та накопичувачів енергії (energy storage).
Окрім того, пропонується на аналогічний період звільнити від ПДВ імпортне обладнання, перелік якого визначається Кабінетом міністрів України в рамках угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату Енергетичного співтовариства.
На думку авторів законотворчої ініціативи, збільшення генеруючих потужностей мінімізує перерви в енергопостачанні споживачам та забезпечить функціонування економіки країни протягом 2026 року.
Нагадаємо
В Міненерго повідомили, що Україна планово готується до опалювального сезону, проводячи відновлювальні та ремонтні роботи, а також накопичуючи паливо. Особлива увага приділяється посиленню фізичного та повітряного захисту ключових енергетичних об'єктів.
Тим часом НАЕК "Енергоатом" для збільшення енергетичних потужностей продовжує роботу щодо будівництва п'ятого і шостого енергоблоків AP1000 від Westinghouse. Будівництво одного блока може тривати близько 5 років за умови належного фінансування.
