У парламенті хочуть звільнити від оподаткування енергообладнання для відновлення генерації на весь 2026 рік

У Верховній Раді України 30 вересня зареєстровано два законопроєкти про звільнення від мита та ПДВ електрогенераторного обладнання, устаткування для вітро- та сонячної генерації, акумулятори. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Перший документ - № 14089 "Проєкт Закону про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.

Другий документ - №14090 "Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України".

В пояснювальних записках до обох документів про внесення відповідних змін до положень Митного кодексу України зазначається: "Завдяки запровадженим у 2024 році заходам, які сприяли пільговому розмитненню (…) енергетичного обладнання (…) було забезпечено оперативне відновлення об’єктів енергосистеми".

Саме тому авторами пропонується на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 р., продовжити звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення, переміщення, надсилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на митну територію України у митному режимі імпортного обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації.

Законопроєкти містять перелік необхідного обладнання для ВЕС, СЕС, ГЕС, ТЕС, газопоршневих і газотурбінних електростанцій та накопичувачів енергії (energy storage).

Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики

Окрім того, пропонується на аналогічний період звільнити від ПДВ імпортне обладнання, перелік якого визначається Кабінетом міністрів України в рамках угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату Енергетичного співтовариства.

На думку авторів законотворчої ініціативи, збільшення генеруючих потужностей мінімізує перерви в енергопостачанні споживачам та забезпечить функціонування економіки країни протягом 2026 року.

Нагадаємо

В Міненерго повідомили, що Україна планово готується до опалювального сезону, проводячи відновлювальні та ремонтні роботи, а також накопичуючи паливо. Особлива увага приділяється посиленню фізичного та повітряного захисту ключових енергетичних об'єктів.

Тим часом НАЕК "Енергоатом" для збільшення енергетичних потужностей продовжує роботу щодо будівництва п'ятого і шостого енергоблоків AP1000 від Westinghouse. Будівництво одного блока може тривати близько 5 років за умови належного фінансування.

Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах