В парламенте хотят освободить от налогообложения энергооборудование для восстановления генерации на весь 2026 год

В Верховной Раде Украины 30 сентября зарегистрированы два законопроекта об освобождении от пошлин и НДС электрогенераторного оборудования, оборудования для ветровой и солнечной генерации, аккумуляторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Первый документ - № 14089 "Проект Закона о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Второй документ - №14090 "Проект Закона о внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины".

В пояснительных записках к обоим документам о внесении соответствующих изменений в положения Таможенного кодекса Украины отмечается: "Благодаря введенным в 2024 году мерам, способствовавшим льготной растаможке (…) энергетического оборудования (…) было обеспечено оперативное восстановление объектов энергосистемы".

Именно поэтому авторами предлагается на период действия военного положения в Украине, но не дольше чем до 1 января 2027 г., продлить освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу, перемещению, отправке в международных почтовых и экспресс-отправлениях на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импортного оборудования для строительства и восстановления различных видов генерации.

Законопроекты содержат перечень необходимого оборудования для ВЭС, СЭС, ГЭС, ТЭС, газопоршневых и газотурбинных электростанций и накопителей энергии (energy storage).

Кроме того, предлагается на аналогичный период освободить от НДС импортное оборудование, перечень которого определяется Кабинетом министров Украины в рамках соглашений, финансирование по которым проводится за счет Секретариата Энергетического сообщества.

По мнению авторов законотворческой инициативы, увеличение генерирующих мощностей минимизирует перебои в энергоснабжении потребителям и обеспечит функционирование экономики страны в течение 2026 года.

В Минэнерго сообщили, что Украина планово готовится к отопительному сезону, проводя восстановительные и ремонтные работы, а также накапливая топливо. Особое внимание уделяется усилению физической и воздушной защиты ключевых энергетических объектов.

Тем временем НАЭК "Энергоатом" для увеличения энергетических мощностей продолжает работу по строительству пятого и шестого энергоблоков AP1000 от Westinghouse. Строительство одного блока может занять около 5 лет при условии надлежащего финансирования.

