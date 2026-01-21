У Німеччині затримали українку за підозрою у шпигунстві на користь рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 3928 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 8778 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 9336 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 19443 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 25964 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 18394 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20228 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38166 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57302 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49306 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 25933 перегляди
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22 • 10252 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 22794 перегляди
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24 • 6000 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 19878 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 8778 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 19443 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 19882 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 25964 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 47095 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Музикант
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Давос
Реклама
УНН Lite
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 824 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 19882 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 25939 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 23404 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 29316 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
The New York Times

У Німеччині затримали українку за підозрою у шпигунстві на користь рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Німецькі прокурори заарештували громадянку Німеччини та України Ілону В. за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Вона збирала інформацію про дрони, призначені для України, та підтримувала контакти з російським посольством.

У Німеччині затримали українку за підозрою у шпигунстві на користь рф

Німецькі прокурори в середу заарештували громадянку Німеччини та України, яку підозрюють у шпигунстві на користь росії. За даними слідства, вона збирала інформацію про дрони, призначені для України, під час політичних заходів, а також через налагодження контактів із колишніми співробітниками міністерства оборони, йдеться в заяві прокуратури. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ілону В. (прізвище не розголошується відповідно до законів Німеччини про захист персональних даних) підозрюють у підтриманні розвідувальних контактів із посольством Росії в Берліні щонайменше з листопада 2023 року.

Служби безпеки по всій Європі попереджають про зростання загрози з боку російських спецслужб, які намагаються стримати підтримку України західними країнами на тлі повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Підозрювану звинувачують у зборі оборонної інформації

Прокурори повідомили, що підозрювана складала досьє на учасників політичних заходів і збирала дані про об’єкти оборонної промисловості, випробування дронів та заплановані постачання безпілотників Україні. Отриману інформацію вона передавала своєму куратору, якого ідентифікують як співробітника російських спецслужб.

У деяких випадках Ілона В. допомагала своєму контактному представнику відвідувати політичні заходи в Берліні під вигаданими іменами для встановлення зв’язків, корисних для розвідки, зазначили прокурори.

У Швеції заарештували ексспівробітника Збройних сил за підозрою у шпигунстві на користь рф15.01.26, 23:47 • 3311 переглядiв

Посольство Росії в Берліні не відповіло на запит щодо коментаря, а телефонні дзвінки одразу переривалися.

Також повідомляється, що Ілона В. зверталася до колишніх співробітників міністерства оборони, яких знала особисто, з метою збору інформації.

У середу прокурори провели обшук у її помешканні, а також у домівках ще двох підозрюваних, яких не було заарештовано.

Зв’язки з німецькими збройними силами

Двоє колишніх військовослужбовців Бундесверу підозрюються у передаванні інформації цій жінці, повідомив представник міністерства оборони Німеччини на регулярному брифінгу.

Слідчі перевіряють, чи передавали інформацію свідомо нещодавно звільнений у запас штабний офіцер та високопосадовець цивільної служби, який залишив відомство понад 15 років тому.

Військова контррозвідка розпочала розслідування щодо офіцера після виникнення підозр ще під час його служби, додав представник, відмовившись від подальших деталей.

Нагадаємо

Прокурори в середу, 21 січня, повідомили про затримання громадян Росії та Німеччини за підозрою у підтримці проросійських збройних угруповань на сході України.

За версією слідства, ці особи організовували постачання допомоги так званим "Донецькій та Луганській народним республікам", які в Німеччині визнані іноземними терористичними організаціями.

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка
Обшук
Війна в Україні
благодійність