У Німеччині затримали українку за підозрою у шпигунстві на користь рф

Німецькі прокурори в середу заарештували громадянку Німеччини та України, яку підозрюють у шпигунстві на користь росії. За даними слідства, вона збирала інформацію про дрони, призначені для України, під час політичних заходів, а також через налагодження контактів із колишніми співробітниками міністерства оборони, йдеться в заяві прокуратури. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ілону В. (прізвище не розголошується відповідно до законів Німеччини про захист персональних даних) підозрюють у підтриманні розвідувальних контактів із посольством Росії в Берліні щонайменше з листопада 2023 року.

Служби безпеки по всій Європі попереджають про зростання загрози з боку російських спецслужб, які намагаються стримати підтримку України західними країнами на тлі повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Підозрювану звинувачують у зборі оборонної інформації

Прокурори повідомили, що підозрювана складала досьє на учасників політичних заходів і збирала дані про об’єкти оборонної промисловості, випробування дронів та заплановані постачання безпілотників Україні. Отриману інформацію вона передавала своєму куратору, якого ідентифікують як співробітника російських спецслужб.

У деяких випадках Ілона В. допомагала своєму контактному представнику відвідувати політичні заходи в Берліні під вигаданими іменами для встановлення зв’язків, корисних для розвідки, зазначили прокурори.

У Швеції заарештували ексспівробітника Збройних сил за підозрою у шпигунстві на користь рф

Посольство Росії в Берліні не відповіло на запит щодо коментаря, а телефонні дзвінки одразу переривалися.

Також повідомляється, що Ілона В. зверталася до колишніх співробітників міністерства оборони, яких знала особисто, з метою збору інформації.

У середу прокурори провели обшук у її помешканні, а також у домівках ще двох підозрюваних, яких не було заарештовано.

Зв’язки з німецькими збройними силами

Двоє колишніх військовослужбовців Бундесверу підозрюються у передаванні інформації цій жінці, повідомив представник міністерства оборони Німеччини на регулярному брифінгу.

Слідчі перевіряють, чи передавали інформацію свідомо нещодавно звільнений у запас штабний офіцер та високопосадовець цивільної служби, який залишив відомство понад 15 років тому.

Військова контррозвідка розпочала розслідування щодо офіцера після виникнення підозр ще під час його служби, додав представник, відмовившись від подальших деталей.

