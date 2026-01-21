В Германии задержали украинку по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Немецкие прокуроры в среду арестовали гражданку Германии и Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу России. По данным следствия, она собирала информацию о дронах, предназначенных для Украины, во время политических мероприятий, а также через налаживание контактов с бывшими сотрудниками министерства обороны, говорится в заявлении прокуратуры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Илону В. (фамилия не разглашается в соответствии с законами Германии о защите персональных данных) подозревают в поддержании разведывательных контактов с посольством России в Берлине как минимум с ноября 2023 года.

Службы безопасности по всей Европе предупреждают о растущей угрозе со стороны российских спецслужб, которые пытаются сдержать поддержку Украины западными странами на фоне полномасштабного вторжения России, начатого в феврале 2022 года.

Подозреваемую обвиняют в сборе оборонной информации

Прокуроры сообщили, что подозреваемая составляла досье на участников политических мероприятий и собирала данные об объектах оборонной промышленности, испытаниях дронов и запланированных поставках беспилотников Украине. Полученную информацию она передавала своему куратору, которого идентифицируют как сотрудника российских спецслужб.

В некоторых случаях Илона В. помогала своему контактному представителю посещать политические мероприятия в Берлине под вымышленными именами для установления связей, полезных для разведки, отметили прокуроры.

В Швеции арестовали экс-сотрудника Вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Посольство России в Берлине не ответило на запрос о комментарии, а телефонные звонки сразу прерывались.

Также сообщается, что Илона В. обращалась к бывшим сотрудникам министерства обороны, которых знала лично, с целью сбора информации.

В среду прокуроры провели обыск в ее жилище, а также в домах еще двух подозреваемых, которые не были арестованы.

Связи с немецкими вооруженными силами

Двое бывших военнослужащих Бундесвера подозреваются в передаче информации этой женщине, сообщил представитель министерства обороны Германии на регулярном брифинге.

Следователи проверяют, передавали ли информацию сознательно недавно уволенный в запас штабной офицер и высокопоставленный чиновник гражданской службы, который покинул ведомство более 15 лет назад.

Военная контрразведка начала расследование в отношении офицера после возникновения подозрений еще во время его службы, добавил представитель, отказавшись от дальнейших деталей.

Напомним

Прокуроры в среду, 21 января, сообщили о задержании граждан России и Германии по подозрению в поддержке пророссийских вооруженных группировок на востоке Украины.

По версии следствия, эти лица организовывали поставки помощи так называемым "Донецкой и Луганской народным республикам", которые в Германии признаны иностранными террористическими организациями.