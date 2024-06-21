У Німеччині затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві: серед них українець
Київ • УНН
Троє чоловіків, у тому числі громадянин України, були затримані в Німеччині за підозрою в роботі на іноземну розвідувальну службу.
Днями в Німеччині правоохоронці затримали трьох чоловіків за підозрою у роботі на іноземну розвідку. Серед затриманих громадянин України. Про це пише УНН з посиланням заяву Генеральної прокуратури Німеччини.
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Інцидент трапився вчора, 20 червня. Правоохоронці затримали громадянина України Роберт А.; громадянина Вірменії Вардгес І. та росіянина Арман С. Обвинувачених підозрюють у тому, що вони працювали на іноземну спецслужбу.
Правоохоронці вважають, що фігуранти їздили до Німеччини за завданням іноземної спецслужби для збору інформації про особу з України, яка тут перебувала.
Ймовірно, для цього 19 червня 2024 року вони розвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати їхня ціль.
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