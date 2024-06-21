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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Німеччині затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві: серед них українець

Київ • УНН

 • 18953 перегляди

Троє чоловіків, у тому числі громадянин України, були затримані в Німеччині за підозрою в роботі на іноземну розвідувальну службу.

У Німеччині затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві: серед них українець

Днями в Німеччині правоохоронці затримали трьох чоловіків за підозрою у роботі на іноземну розвідку. Серед затриманих громадянин України. Про це пише УНН з посиланням заяву Генеральної прокуратури Німеччини. 

Деталі 

Інцидент трапився вчора, 20 червня. Правоохоронці затримали громадянина України Роберт А.; громадянина Вірменії Вардгес І. та росіянина  Арман С. Обвинувачених підозрюють у тому, що вони працювали на іноземну спецслужбу. 

Правоохоронці вважають, що фігуранти їздили до Німеччини за завданням іноземної спецслужби для збору інформації про особу з України, яка тут перебувала.

Ймовірно, для цього 19 червня 2024 року вони розвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати їхня ціль. 

Нагадаємо

У Болгарії затримали 23-річного українця, який проник на територію електростанції "Маріца-Схід 2". Під час обшуку в його оселі правоохоронці знайшли дрони.

Російський персонал вигнали зі штаб-квартири НАТО через звинувачення у шпигунстві – Bild05.04.24, 17:24 • 28140 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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