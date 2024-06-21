В Германии задержали троих мужчин по подозрению в шпионаже: средний украинец

На днях в Германии правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в работе на иностранную разведку. Среди задержанных гражданин Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой заявление Генеральной прокуратуры Германии.

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Инцидент произошел вчера, 20 июня. Правоохранители задержали гражданина Украины Роберт А.; гражданина Армении Вардгес И. и россиянина Армян с. обвиняемых подозревают в том, что они работали на иностранную спецслужбу.

Правоохранители считают, что фигуранты ездили в Германию по заданию иностранной спецслужбы для сбора информации о лице из Украины, которая здесь находилась.

Вероятно, для этого 19 июня 2024 года они разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где должна была находиться их цель.

Напомним

В Болгарии задержали 23-летнего украинца, который проник на территорию электростанции "Марица-Восток 2". Во время обыска в его доме правоохранители нашли дроны.

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