В Германии задержали троих мужчин по подозрению в шпионаже: средний украинец
Киев • УНН
Трое мужчин, в том числе гражданин Украины, были задержаны в Германии по подозрению в работе на иностранную разведывательную службу.
На днях в Германии правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в работе на иностранную разведку. Среди задержанных гражданин Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой заявление Генеральной прокуратуры Германии.
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Инцидент произошел вчера, 20 июня. Правоохранители задержали гражданина Украины Роберт А.; гражданина Армении Вардгес И. и россиянина Армян с. обвиняемых подозревают в том, что они работали на иностранную спецслужбу.
Правоохранители считают, что фигуранты ездили в Германию по заданию иностранной спецслужбы для сбора информации о лице из Украины, которая здесь находилась.
Вероятно, для этого 19 июня 2024 года они разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где должна была находиться их цель.
Напомним
В Болгарии задержали 23-летнего украинца, который проник на территорию электростанции "Марица-Восток 2". Во время обыска в его доме правоохранители нашли дроны.
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