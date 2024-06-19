У Болгарії на території ТЕС затримали українця. Його підозрюють у шпигунстві - ЗМІ
Київ • УНН
У Болгарії 23-річний українець проник на територію електростанції "Маріца-Схід 2".В МЗС України поки не прокоментували інцидент і не підвердили затримання українця
У Болгарії затримали 23-річного українця, який проник на територію електростанції "Маріца-Схід 2". Під час обшуку в його оселі правоохоронці знайшли дрони. Про це повідомив заступник міського прокурора Христо Крастєв, передає УНН із посиланням на БГНЕС.
Чоловіка підозрюють в зборі "відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі". Його затримали на 72 години, суд планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Під час обшуку в його оселі було знайдено дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карт і карти пам'яті.
Наразі готуються судові експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які саме фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕС "Маріца-Схід 2" є стратегічним об'єктом за постановою Ради міністрів
Наразі у прокуратурі Софії не можуть надати докладнішу інформацію щодо справи. Проте уточнили, що чекають інформацію щодо того, чи справді ця людина є громадянином України і чи є відомості, що вона займається шпигунською діяльністю.
Також з'ясовується, чи вперше чоловік опинився на території стратегічного об'єкта.
Я б не сказав, що є загроза безпеці країни
Наразі з'ясовується, як чоловік проник на територію електростанції.
Доповнення
В МЗС України поки не прокоментували інцидент і не підтвердили затримання українця.