У Болгарії на території ТЕС затримали українця. Його підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

У Болгарії затримали 23-річного українця, який проник на територію електростанції "Маріца-Схід 2". Під час обшуку в його оселі правоохоронці знайшли дрони. Про це повідомив заступник міського прокурора Христо Крастєв, передає УНН із посиланням на БГНЕС.

Чоловіка підозрюють в зборі "відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі". Його затримали на 72 години, суд планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Під час обшуку в його оселі було знайдено дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карт і карти пам'яті.

Наразі готуються судові експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які саме фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕС "Маріца-Схід 2" є стратегічним об'єктом за постановою Ради міністрів

Наразі у прокуратурі Софії не можуть надати докладнішу інформацію щодо справи. Проте уточнили, що чекають інформацію щодо того, чи справді ця людина є громадянином України і чи є відомості, що вона займається шпигунською діяльністю.

Також з'ясовується, чи вперше чоловік опинився на території стратегічного об'єкта.

Я б не сказав, що є загроза безпеці країни