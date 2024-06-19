У Болгарії на території ТЕС затримали українця. Його підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5710 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66157 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153159 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149074 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124061 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133376 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85322 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93245 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98854 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89712 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22167 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45442 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18583 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24549 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13047 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149074 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222513 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372274 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308255 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1786 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13095 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31395 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28232 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124061 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Болгарії на території ТЕС затримали українця. Його підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18063 перегляди

У Болгарії 23-річний українець проник на територію електростанції "Маріца-Схід 2".В МЗС України поки не прокоментували інцидент і не підвердили затримання українця

У Болгарії на території ТЕС затримали українця. Його підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

У Болгарії затримали 23-річного українця, який проник на територію електростанції "Маріца-Схід 2". Під час обшуку в його оселі правоохоронці знайшли дрони. Про це повідомив заступник міського прокурора Христо Крастєв, передає УНН із посиланням на БГНЕС.

Чоловіка підозрюють в зборі "відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі". Його затримали на 72 години, суд планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Під час обшуку в його оселі було знайдено дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карт і карти пам'яті.

Наразі готуються судові експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які саме фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕС "Маріца-Схід 2" є стратегічним об'єктом за постановою Ради міністрів

 - пояснив Крастєв.

Наразі у прокуратурі Софії не можуть надати докладнішу інформацію щодо справи. Проте уточнили, що чекають інформацію щодо того, чи справді ця людина є громадянином України і чи є відомості, що вона займається шпигунською діяльністю.

Також з'ясовується, чи вперше чоловік опинився на території стратегічного об'єкта.

Я б не сказав, що є загроза безпеці країни

 - сказав Крастєв.

Наразі з'ясовується, як чоловік проник на територію електростанції.

Доповнення

В МЗС України поки не прокоментували інцидент і не підтвердили затримання українця.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПНовини Світу
Міністерство закордонних справ України
Болгарія
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46