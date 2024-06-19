В Болгарии задержали 23-летнего украинца, который проник на территорию электростанции "Марица-Восток 2". Во время обыска в его доме правоохранители нашли дроны. Об этом сообщил заместитель городского прокурора Христо Крастев, передает УНН со ссылкой на БГНЕС.

Мужчину подозревают в сборе "сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству". Его задержали на 72 часа, суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Во время обыска в его доме были найдены дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, несколько SIM-карт и карты памяти.

Сейчас готовятся судебные экспертизы, чтобы установить, действительно ли он фотографировал и какие именно фотографии стратегического объекта, поскольку ТЭС "Марица-Восток 2" является стратегическим объектом по постановлению Совета министров - пояснил Крастев.

Сейчас в прокуратуре Софии не могут предоставить более подробную информацию по делу. Однако уточнили, что ждут информацию о том, действительно ли этот человек является гражданином Украины и есть ли сведения, что он занимается шпионской деятельностью.

Также выясняется, впервые ли мужчина оказался на территории стратегического объекта.

Я бы не сказал, что есть угроза безопасности страны - сказал Крастев.

Сейчас выясняется, как мужчина проник на территорию электростанции.

Дополнение

В МИД Украины пока не прокомментировали инцидент и не подтвердили задержание украинца.