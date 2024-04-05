Российский персонал выгнали из штаб-квартиры НАТО из-за обвинений в шпионаже - Bild

В последние месяцы из штаб-квартиры НАТО из-за обвинений в шпионаже были высланы несколько российских сотрудников. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном в пятницу, передает УНН.

Мы поняли, что они выполняли деятельность, которая на самом деле была не дипломатической, а разведывательной. - цитирует Столтенберга издание.

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От НАТО комментариев по этому поводу не было.

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