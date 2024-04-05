Самолеты F-16 не станут для ВСУ "серебряной пулей" в войне с РФ, но усилят возможности Украины отражать атаки - Столтенберг

Истребители F-16 не станут для ВСУ "серебряной пулей" в войне с рф и не сломают ситуацию на поле боя, но усилят возможности усилят возможности украинских военных отражать российские атаки. Об этом в интервью немецкому Bild заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

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Тот факт, что союзники по НАТО предоставляют F-16, а также тренируют пилотов и предоставляют оружие для F-16 - это еще один пример значительной военной поддержки от союзников НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить ни одна система. Это не серебряная пуля, которая изменит всю войну. Однако F-16 являются важными. Они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии - заявил Столтенберг.

Он отметил, что приветствует то, что союзники сейчас усердно работают над этими поставками, а также обучение пилотов и техперсонала для F-16.

Напомним,

Несколько групп украинских пилотов проходят обучение в разных странах для управления истребителями F-16. Две передовые группы, которые находятся в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16.