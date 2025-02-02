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У Німеччині відбулися демонстрації через співпрацю ХДС з ультраправими у питаннях міграційної політики

У Німеччині відбулися демонстрації через співпрацю ХДС з ультраправими у питаннях міграційної політики

Київ • УНН

 • 35382 перегляди

Десятки тисяч німців вийшли на вулиці проти міграційної програми та співпраці ХДС з партією АдН. У містах по всій країні пройшли демонстрації, найбільша з яких зібрала до 80 000 учасників у Гамбурзі.

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст Німеччини, щоб висловити протест проти міграційної програми та співпраці консерваторів з ультраправими. 

Передає УНН із посиланням на Euronews і Tagesschau.

Деталі

Десятки тисяч людей вийшли в суботу, 1 лютого, на демонстрації проти міграційних планів ХДС/ХСС у кількох місцях Північного Рейну-Вестфалії. Сьогодні, у неділю 2 лютого відбувається мітинг на човнах на Рейні поблизу Кельна. Десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію в Північному Рейні-Вестфалії проти міграційної політики ХДС. За даними поліції, лише в місті Ессен пройшли понад 14 000 осіб.

Масові маніфестації відбулися в Аахені, Аугсбурзі, Брауншвейгу, Бремені, Франкфурті, Гамбурзі, Лейпцигу,

Люди вийшли, щоб висловити свій протест проти співпраці однієї з головних політичних сил країни - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - з ультраправими з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - передає Euronews.

"Будь-який, хто співпрацює з фашистами, має чекати нашого опору", — заявила співорганізатор лейпцизької демонстрації Бенте Шторк із партії "Інтервенціоністські ліві" Лейпцига на адресу ХДС та її голови Фрідріха Мерца.

Тепер кожен має стати захистом і не допустити повторення історії, додала Ірена Рудольф-Кокот із мережі дій "Лейпциг сідає":

Ми маємо не допустити, щоб авторитаризм знищив демократію і в нашій країні

Аналогічні демонстрації відбулися минулими вихідними в багатьох інших містах Німеччини, зокрема в Галлі, Кельні, Ессені та Карлсруе. За даними поліції, на демонстрацію в Гамбурзі вийшли 65 000 осіб; прес-секретар організаторів назвала цифру у 80 000 осіб.

Довідково

У середу Бундестаг, зокрема завдяки голосам депутатів від "Альтернативи для Німеччини", схвалив його резолюцію про посилення міграційної політики. Документ містив такі радикальні для країни заходи, як запровадження прикордонного контролю, можливість відмови прохачам притулку на кордоні та розширення повноважень поліції щодо затримання і депортації нелегальних мігрантів.

УНН передавав, що німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.

Шольц відреагував на "римський салют" Ілона Маска21.01.25, 17:58 • 35769 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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