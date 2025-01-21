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Шольц відреагував на "римський салют" Ілона Маска

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Канцлер Німеччини прокоментував жест Ілона Маска на мітингу Трампа, підкресливши неприйняття крайніх правих позицій. Маск пізніше заявив, що втомився від звинувачень у нацизмі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на "нацистське привітання" Ілона Маска на вчорашній інавгурації Дональда Трампа, зауваживши, що він не сприймає крайні праві позиції. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

"Щодо питання Ілона Маска, то мені було що прокоментувати в минулому, бо він багато говорив про Європу. І просто повторюю те, що я вже сказав: у нас в Європі і в Німеччині є свобода слова, і кожен може говорити те, що хоче, навіть якщо він мільярдер, але ми не сприймаємо підтримку крайніх правих позицій. І це те, що я хотів би повторити ще раз", - сказав Шольц.

Нагадаємо 

Поява мільярдера Ілона Маска на мітингу президента США Дональда Трампа напередодні привернула значну увагу в мережі через жест "однією рукою".

Вже згодом, сам Маск прокоментував це так: "Атака "всі - Гітлер" так набридла".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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