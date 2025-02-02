В Германии прошли демонстрации из-за сотрудничества ХДС с ультраправыми в вопросах миграционной политики

Десятки тысяч людей вышли на улицы городов Германии, чтобы выразить протест против миграционной программы и сотрудничества консерваторов с ультраправыми.

Передает УНН со ссылкой на Euronews и Tagesschau.

Детали

Десятки тысяч людей вышли в субботу, 1 февраля, на демонстрации против миграционных планов ХДС/ХСС в нескольких местах Северного Рейна-Вестфалии. Сегодня, в воскресенье 2 февраля проходит митинг на лодках на Рейне вблизи Кельна. Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Северном Рейне-Вестфалии против миграционной политики ХДС. По данным полиции, только в городе Эссен прошли более 14 000 человек.

Массовые манифестации состоялись в Аахене, Аугсбурге, Брауншвейге, Бремене, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге,

Люди вышли, чтобы выразить свой протест против сотрудничества одной из главных политических сил страны - Христианско-демократического союза (ХДС) - с ультраправыми из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) - передаёт Euronews.

«Любой, кто сотрудничает с фашистами, должен ожидать нашего сопротивления», - заявила соорганизатор лейпцигской демонстрации Бенте Шторк из партии „Интервенционистские левые“ Лейпцига в адрес ХДС и ее председателя Фридриха Мерца.

Теперь каждый должен стать защитой и не допустить повторения истории, добавила Ирена Рудольф-Кокот из сети действий «Лейпциг садится»:

Мы должны не допустить, чтобы авторитаризм уничтожил демократию и в нашей стране

Аналогичные демонстрации прошли в минувшие выходные во многих других городах Германии, в частности в Галле, Кельне, Эссене и Карлсруэ. По данным полиции, на демонстрацию в Гамбурге вышли 65 000 человек; пресс-секретарь организаторов назвала цифру в 80 000 человек.

Справочно

В среду Бундестаг, в частности благодаря голосам депутатов от «Альтернативы для Германии», одобрил его резолюцию об усилении миграционной политики. Документ содержал такие радикальные для страны меры, как введение пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища на границе и расширение полномочий полиции по задержанию и депортации нелегальных мигрантов.

УНН передавал, что немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.

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