У Німеччині місцеві жителі проголосували проти плану розширення заводу Tesla

Місцеві жителі, які живуть поблизу території великого німецького заводу Tesla в Грюнхайде, проголосували проти планів розширення об’єкта в ході необов’язкового громадського опитування, проведеного місцевою владою. Але голосування не є обов’язковим, і місцева влада все одно може прийняти це рішення. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Було 3499 голосів "проти" і 1882 "за", що відповідає явці близько 70% у невеликому селищі на схід від Берліна, неподалік від кордону з Польщею.

Результати оприлюднила місцева адміністрація пізно у вівторок.

Фабрика Tesla виробляє електромобілі , які розглядалися як рішення проблеми викидів вуглецю традиційними видами транспорту, але завод піддавався критиці з боку екологічних груп з моменту його будівництва .

Доповнення

Tesla, що належить Ілону Маску , планує побудувати залізничне вантажне депо та складські приміщення, а також дитячий садок для дітей співробітників.

Очікується, що це зменшить навантаження на інші об’єкти вантажного залізничного транспорту, а також дозволить найняти більше працівників.

Додатковий складський простір також покращить безпеку поставок. Нещодавно завод був змушений призупинити виробництво через перебої в судноплавстві в Червоному морі, спричинені бойовиками-хуситами в Ємені.

Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою "Redwood" у 2025 році

Але цей процес також призведе до вирубки близько 100 гектарів (приблизно 250 акрів) лісу в сільській громаді з менш ніж 8000 мешканців поблизу природоохоронної території.

Противники розширення також кажуть, що частина проекту вплине на водоохоронну зону; Грюнгайде розташоване між двома озерами.

Завод Tesla в Грюнхайде розпочав виробництво у 2022 році. Компанія описує це як свою першу виробничу базу в Європі та "нашу найсучаснішу, стійку та ефективну фабрику".