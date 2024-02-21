В Германии местные жители проголосовали против плана расширения завода Tesla

Местные жители, живущие вблизи территории крупного немецкого завода Tesla в Грюнхайде, проголосовали против планов расширения объекта в ходе необязательного общественного опроса, проведенного местными властями. Но голосование не является обязательным, и местные власти все равно могут принять это решение. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Было 3499 голосов "против" и 1882 "за", что соответствует явке около 70% в небольшом поселке к востоку от Берлина, недалеко от границы с Польшей.

Результаты обнародовала местная администрация поздно во вторник.

Фабрика Tesla производит электромобили, которые рассматривались как решение проблемы выбросов углерода традиционными видами транспорта, но завод подвергался критике со стороны экологических групп с момента его строительства.

Дополнение

Tesla, принадлежащая Илону Маску, планирует построить железнодорожное грузовое депо и складские помещения, а также детский сад для детей сотрудников.

Ожидается, что это уменьшит нагрузку на другие объекты грузового железнодорожного транспорта, а также позволит нанять больше работников.

Дополнительное складское пространство также улучшит безопасность поставок. Недавно завод был вынужден приостановить производство из-за перебоев в судоходстве в Красном море, вызванных боевиками-хуситами в Йемене.

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Но этот процесс также приведет к вырубке около 100 гектаров (примерно 250 акров) леса в сельской общине с менее чем 8000 жителей вблизи природоохранной территории.

Противники расширения также говорят, что часть проекта повлияет на водоохранную зону; Грюнгайде расположено между двумя озерами.

Завод Tesla в Грюнхайде начал производство в 2022 году. Компания описывает это как свою первую производственную базу в Европе и "нашу самую современную, устойчивую и эффективную фабрику".