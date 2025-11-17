У Німеччині батько та син спробували проникнути у підземелля колишнього концтабору, спровокувавши масштабну пошукову операцію

У Німеччині поліція розгорнула масштабну операцію після того, як батько і син намагалися проникнути у закриті підземелля колишнього концтабору Дора-Міттельбау. На щастя, вони не встигли спуститися у тунелі, проте тепер обом загрожує штраф та кримінальна відповідальність за порушення правил доступу до охоронюваної території. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

У федеральній землі Тюрингія поліція провела масштабну операцію після того, як 50-річний чоловік та його 19-річний син намагалися незаконно спуститися у підземні тунелі меморіального комплексу Дора-Міттельбау — колишнього концентраційного табору, де під час війни працювали понад 60 тисяч в’язнів.

Про свої плани чоловік розповів колишній дружині, яка, побоюючись за їхнє життя, викликала поліцію. Правоохоронці виходили з того, що люди можуть загинути під землею: на місце направили наземні патрулі з собакою, вертоліт та додаткові сили. Однак з’ясувалося, що батько і син навіть не встигли увійти до штолень: помітивши масштаб операції, вони сховалися і пізніше вийшли на зв’язок через родичку.

Тепер обом загрожує штраф за проведення рятувальної операції відповідно до місцевих законів, а також кримінальна відповідальність за порушення правил доступу до охоронюваної території.

Минулого року в Саксонії загинув 34-річний шукач скарбів, якого завалило у старій штольні: його тіло так і не вдалося підняти на поверхню.

