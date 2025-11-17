В Германии отец и сын попытались проникнуть в подземелья бывшего концлагеря, спровоцировав масштабную поисковую операцию

В Германии полиция развернула масштабную операцию после того, как отец и сын пытались проникнуть в закрытые подземелья бывшего концлагеря Дора-Миттельбау. К счастью, они не успели спуститься в тоннели, однако теперь обоим грозит штраф и уголовная ответственность за нарушение правил доступа к охраняемой территории. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

В федеральной земле Тюрингия полиция провела масштабную операцию после того, как 50-летний мужчина и его 19-летний сын пытались незаконно спуститься в подземные тоннели мемориального комплекса Дора-Миттельбау — бывшего концентрационного лагеря, где во время войны работали более 60 тысяч заключенных.

О своих планах мужчина рассказал бывшей жене, которая, опасаясь за их жизнь, вызвала полицию. Правоохранители исходили из того, что люди могут погибнуть под землей: на место направили наземные патрули с собакой, вертолет и дополнительные силы. Однако выяснилось, что отец и сын даже не успели войти в штольни: заметив масштаб операции, они скрылись и позже вышли на связь через родственницу.

Теперь обоим грозит штраф за проведение спасательной операции в соответствии с местными законами, а также уголовная ответственность за нарушение правил доступа к охраняемой территории.

В прошлом году в Саксонии погиб 34-летний кладоискатель, которого завалило в старой штольне: его тело так и не удалось поднять на поверхность.

