У Нідерландах тихо прибрали меморіали на честь афроамериканських солдатів Другої світової війни
Київ • УНН
Дві меморіальні панелі, присвячені афроамериканським солдатам Другої світової війни, тихо прибрали з Нідерландського американського військового кладовища. Причини демонтажу залишаються невідомими, попри заяви Американської комісії з бойових пам’ятників про ротацію експозиції.
З Нідерландського американського військового кладовища у селі Маргратен тихо прибрали дві меморіальні панелі, присвячені афроамериканським солдатам, які воювали проти нацистської Німеччини. Причини демонтажу наразі невідомі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.
Деталі
Дві інформаційні панелі про афроамериканських військових було знято з центру для відвідувачів кладовища. За словами місцевих чиновників, Американська комісія з бойових пам’ятників (ABMC), яка опікується цвинтарем, не повідомила про це владу провінції Лімбург.
Проєкт "Чорні визволителі", який досліджує участь темношкірих американців у визволенні Європи, підтвердив, що панелі справді були демонтовані на початку літа. "Нам доводиться здогадуватися про причини", - сказав президент руху Тео Бовенс.
Речниця ABMC Елен Шолен заявила, що "панелі розроблені таким чином, щоб їх регулярно чергувати протягом виставки", щоб показувати історії різних солдатів. Водночас представники "Чорних визволителів" зазначили, що таке пояснення не роз’яснює, чому знято панель про расову сегрегацію в армії США.
Додатково
Одна з панелей розповідала історію техніка четвертого класу Джорджа Х. Прюїтта, який загинув у 1945 році, рятуючи товариша. Інша описувала політику сегрегації у війську та її вплив на подальші рухи за громадянські права.
Тео Бовенс наголосив, що головне - повернути меморіальні панелі на місце. "Ми сподіваємося, що панелі повернуться, враховуючи важливість внеску афроамериканських солдатів у визволення Нідерландів", - сказав він Newsweek. За даними місцевих медіа, влада обговорює створення альтернативного меморіалу.
