У Києві відкрито меморіал військовим розвідникам та іноземним добровольцям: фото

У Києві з'явився перший в Україні меморіал військовим розвідникам. Він вшановує пам'ять співробітників ГУР та іноземців, що полягли за незалежність України.

У Києві відкрили перший в Україні меморіал військовим розвідникам. Дана композиція увічнює пам’ять співробітників Головного управління розвідки, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України від російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України. Деталі На центральному елементі Меморіалу — слово Aeternitas ("Вічність"), викарбуване латиною та іншими мовами світу. Це відображає інтернаціональний характер боротьби: разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать іноземні добровольці з понад 50 країн світу – заявили в ГУР. У церемонії відкриття і освячення меморіалу взяли участь начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов, Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, а також автор монумента, скульптор Назар Білик. До того він створив меморіал Героям Небесної сотні у Львові. Меморіал розвідникам зроблений у вигляді двох стел, які символізують крила та щити. Між ними - простір, де викарбувані імена розвідників, які загинули в боротьбі за Україну. З висоти пташиного польоту даний монумент нагадує форму ока сови. Це символ вічної пильності, захисту та невидимої присутності. Сова також є символом Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Нагадаємо В результаті російської атаки по Києву на початку червня вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля монумента "Батьківщина-мати".