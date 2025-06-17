У Києві відкрито меморіал військовим розвідникам та іноземним добровольцям: фото

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 33921 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 88629 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 90653 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 146164 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 133029 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 142585 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 121673 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 105237 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 177798 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83119 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
79%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 70338 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 61591 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 110812 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 40471 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 37433 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 231751 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 255901 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 280574 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 352009 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 405347 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 38185 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 72851 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 88184 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 150556 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 173734 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

У Києві відкрито меморіал військовим розвідникам та іноземним добровольцям: фото

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

У Києві з'явився перший в Україні меморіал військовим розвідникам. Він вшановує пам'ять співробітників ГУР та іноземців, що полягли за незалежність України.

У Києві відкрито меморіал військовим розвідникам та іноземним добровольцям: фото

У Києві відкрили перший в Україні меморіал військовим розвідникам. Дана композиція увічнює пам’ять співробітників Головного управління розвідки, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України від російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.

Деталі

На центральному елементі Меморіалу — слово Aeternitas ("Вічність"), викарбуване латиною та іншими мовами світу.

Це відображає інтернаціональний характер боротьби: разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать іноземні добровольці з понад 50 країн світу

– заявили в ГУР.

У церемонії відкриття і освячення меморіалу взяли участь начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов, Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, а також автор монумента, скульптор Назар Білик. До того він створив меморіал Героям Небесної сотні у Львові.

Меморіал розвідникам зроблений у вигляді двох стел, які символізують крила та щити. Між ними - простір, де викарбувані імена розвідників, які загинули в боротьбі за Україну.

З висоти пташиного польоту даний монумент нагадує форму ока сови. Це символ вічної пильності, захисту та невидимої присутності. Сова також є символом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо

В результаті російської атаки по Києву на початку червня вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля монумента "Батьківщина-мати".

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКиїв
Православна церква України
Буданов Кирило Олексійович
Україна
Львів
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9