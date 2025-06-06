У Києві внаслідок атаки рф пошкоджено фасад музею біля "Батьківщини-матері"
Київ • УНН
Вночі 6 червня під час російської атаки вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля монумента "Батьківщина-мати". Музей працює у звичайному режимі, внаслідок атаки постраждало 27 осіб.
Під час комбінованої російської атаки у ніч на 6 червня у Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля "Батьківщини-матері". Про це пише Національний музей історії України у Другій світовій війні, передає УНН.
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Сьогодні вночі вибуховою хвилею було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента "Батьківщина-мати". Музей працює у звичайному режимі. Смерть рашистським окупантам!
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали, попередньо, 27 осіб, серед них – цивільні містяни, рятувальники та працівники критичної інфраструктури.