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В Киеве в результате атаки рф поврежден фасад музея возле "Родины-матери"

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Ночью 6 июня во время российской атаки взрывной волной поврежден фасад музея возле монумента "Родина-мать". Музей работает в обычном режиме, в результате атаки пострадало 27 человек.

В Киеве в результате атаки рф поврежден фасад музея возле "Родины-матери"

Во время комбинированной российской атаки в ночь на 6 июня в Киеве взрывной волной поврежден фасад музея возле "Родины-матери". Об этом пишет Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса Музея у подножия монумента "Родина-мать". Музей работает в обычном режиме. Смерть рашистским оккупантам!

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела пострадали, предварительно, 27 человек, среди них – гражданские горожане, спасатели и работники критической инфраструктуры.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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