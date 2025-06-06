В Киеве в результате атаки рф поврежден фасад музея возле "Родины-матери"

Во время комбинированной российской атаки в ночь на 6 июня в Киеве взрывной волной поврежден фасад музея возле "Родины-матери". Об этом пишет Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса Музея у подножия монумента "Родина-мать". Музей работает в обычном режиме. Смерть рашистским оккупантам! - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела пострадали, предварительно, 27 человек, среди них – гражданские горожане, спасатели и работники критической инфраструктуры.