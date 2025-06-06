У Києві кількість постраждалих від атаки рф зросла до 27
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Київ кількість поранених зросла до 27 осіб. Серед постраждалих є звичайні кияни, рятувальники та працівники критичної інфраструктури.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ зросла до 27 осіб, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз загальна кількість поранених внаслідок чергової цинічної атаки росіян на столицю зросла до 27 осіб
З його слів, серед постраждалих і звичайні кияни, і рятувальники, і працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури.
Усім постраждалим, повідомив Ткаченко, надається кваліфікована допомога.
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