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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

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В Киеве количество пострадавших от атаки рф возросло до 27

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В результате атаки рф на Киев количество раненых возросло до 27 человек. Среди пострадавших есть обычные киевляне, спасатели и работники критической инфраструктуры.

В Киеве количество пострадавших от атаки рф возросло до 27

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас общее количество раненых в результате очередной циничной атаки россиян на столицу возросло до 27 человек

- сообщили 

По его словам, среди пострадавших и обычные киевляне, и спасатели, и работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры.

Всем пострадавшим, сообщил Ткаченко, оказывается квалифицированная помощь.

В результате повторного взрыва в Киеве погибли три спасателя, 13 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии06.06.25, 11:23 • 1404 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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