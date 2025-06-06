В Киеве количество пострадавших от атаки рф возросло до 27

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас общее количество раненых в результате очередной циничной атаки россиян на столицу возросло до 27 человек - сообщили

По его словам, среди пострадавших и обычные киевляне, и спасатели, и работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры.

Всем пострадавшим, сообщил Ткаченко, оказывается квалифицированная помощь.

В результате повторного взрыва в Киеве погибли три спасателя, 13 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии