В Киеве количество пострадавших от атаки рф возросло до 27
Киев • УНН
В результате атаки рф на Киев количество раненых возросло до 27 человек. Среди пострадавших есть обычные киевляне, спасатели и работники критической инфраструктуры.
Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас общее количество раненых в результате очередной циничной атаки россиян на столицу возросло до 27 человек
По его словам, среди пострадавших и обычные киевляне, и спасатели, и работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры.
Всем пострадавшим, сообщил Ткаченко, оказывается квалифицированная помощь.
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