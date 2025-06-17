В Киеве открыт мемориал военным разведчикам и иностранным добровольцам: фото

В Киеве появился первый в Украине мемориал военным разведчикам. Он чтит память сотрудников ГУР и иностранцев, павших за независимость Украины.

В Киеве открыли первый в Украине мемориал военным разведчикам. Данная композиция увековечивает память сотрудников Главного управления разведки, а также иностранных добровольцев, погибших в борьбе за независимость Украины от российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины. Детали На центральном элементе Мемориала — слово Aeternitas ("Вечность"), выгравированное на латыни и других языках мира. Это отражает интернациональный характер борьбы: вместе с украинцами в рядах военной разведки служат иностранные добровольцы из более 50 стран мира – заявили в ГУР. В церемонии открытия и освящения мемориала приняли участие начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирилл Буданов, Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, а также автор монумента, скульптор Назар Билык. До того он создал мемориал Героям Небесной сотни во Львове. Мемориал разведчикам сделан в виде двух стел, которые символизируют крылья и щиты. Между ними - пространство, где выгравированы имена разведчиков, погибших в борьбе за Украину. С высоты птичьего полета данный монумент напоминает форму глаза совы. Это символ вечной бдительности, защиты и невидимого присутствия. Сова также является символом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Напомним В результате российской атаки по Киеву в начале июня взрывной волной поврежден фасад музея возле монумента "Родина-мать".