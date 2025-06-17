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В Киеве открыт мемориал военным разведчикам и иностранным добровольцам: фото

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В Киеве появился первый в Украине мемориал военным разведчикам. Он чтит память сотрудников ГУР и иностранцев, павших за независимость Украины.

В Киеве открыт мемориал военным разведчикам и иностранным добровольцам: фото

В Киеве открыли первый в Украине мемориал военным разведчикам. Данная композиция увековечивает память сотрудников Главного управления разведки, а также иностранных добровольцев, погибших в борьбе за независимость Украины от российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Детали

На центральном элементе Мемориала — слово Aeternitas ("Вечность"), выгравированное на латыни и других языках мира.

Это отражает интернациональный характер борьбы: вместе с украинцами в рядах военной разведки служат иностранные добровольцы из более 50 стран мира

– заявили в ГУР.

В церемонии открытия и освящения мемориала приняли участие начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирилл Буданов, Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, а также автор монумента, скульптор Назар Билык. До того он создал мемориал Героям Небесной сотни во Львове.

Мемориал разведчикам сделан в виде двух стел, которые символизируют крылья и щиты. Между ними - пространство, где выгравированы имена разведчиков, погибших в борьбе за Украину.

С высоты птичьего полета данный монумент напоминает форму глаза совы. Это символ вечной бдительности, защиты и невидимого присутствия. Сова также является символом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним

В результате российской атаки по Киеву в начале июня взрывной волной поврежден фасад музея возле монумента "Родина-мать".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКиев
Православная церковь Украины
Кирилл Буданов
Украина
Львов
Киев
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