В Нидерландах тихо убрали мемориалы в честь афроамериканских солдат Второй мировой войны
Две мемориальные панели, посвященные афроамериканским солдатам Второй мировой войны, тихо убрали с Нидерландского американского военного кладбища. Причины демонтажа остаются неизвестными, несмотря на заявления Американской комиссии по боевым памятникам о ротации экспозиции.
С Нидерландского американского военного кладбища в деревне Маргратен тихо убрали две мемориальные панели, посвященные афроамериканским солдатам, воевавшим против нацистской Германии. Причины демонтажа пока неизвестны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Две информационные панели об афроамериканских военных были сняты из центра для посетителей кладбища. По словам местных чиновников, Американская комиссия по боевым памятникам (ABMC), которая занимается кладбищем, не сообщила об этом властям провинции Лимбург.
Проект "Черные освободители", исследующий участие темнокожих американцев в освобождении Европы, подтвердил, что панели действительно были демонтированы в начале лета. "Нам приходится догадываться о причинах", - сказал президент движения Тео Бовенс.
Представительница ABMC Элен Шолен заявила, что "панели разработаны таким образом, чтобы их регулярно чередовать в течение выставки", чтобы показывать истории разных солдат. В то же время представители "Черных освободителей" отметили, что такое объяснение не разъясняет, почему снята панель о расовой сегрегации в армии США.
Одна из панелей рассказывала историю техника четвертого класса Джорджа Х. Прюитта, погибшего в 1945 году, спасая товарища. Другая описывала политику сегрегации в армии и ее влияние на последующие движения за гражданские права.
Тео Бовенс подчеркнул, что главное - вернуть мемориальные панели на место. "Мы надеемся, что панели вернутся, учитывая важность вклада афроамериканских солдат в освобождение Нидерландов", - сказал он Newsweek. По данным местных медиа, власти обсуждают создание альтернативного мемориала.
