У Нідерландах через негоду найбільший аеропорт скасував сотні рейсів
Київ • УНН
Міжнародний аеропорт "Схіпхол" у Нідерландах 15 лютого скасував 170 рейсів. Причиною стали снігопад та сильний вітер, що вимагало очищення злітно-посадкових смуг.
Найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах "Схіпхол" у неділю, 15 лютого, скасував 170 рейсів через сніжну погоду. Про це, повідомляє NOS, пише УНН.
Деталі
За даними аеропорту, рейси скасовано через поєднання снігопаду та сильного вітру. Злітно-посадкові смуги та посадкові смуги необхідно спочатку очистити від снігу. Це також стосується місць стоянки літаків.
Авіакомпанія KLM повідомляє, що аеропорт звернувся до компаній із проханням скасувати певний відсоток своїх рейсів. Передусім йдеться про рейси, заплановані між 17 годиною та північчю.
По всій території Нідерландів оголошено жовтий рівень попередження через снігопад.
Нагадаємо
Через потужний сніговий циклон та морози авіаційна влада Франції вимагає скоротити кількість рейсів. Аеропорт Шарль-де-Голль зменшив кількість вильотів на 30%, а Орлі – на 20%.
Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого14.02.26, 16:44 • 3608 переглядiв