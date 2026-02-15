У Нідерландах через негоду найбільший аеропорт скасував сотні рейсів

$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 13822 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
11:51 • 18379 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 17733 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 19225 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 50936 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 41175 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 38729 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 31040 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24 • 29618 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24903 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
14:11 • 13826 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 91113 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 148443 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Європа
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
У Нідерландах через негоду найбільший аеропорт скасував сотні рейсів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міжнародний аеропорт "Схіпхол" у Нідерландах 15 лютого скасував 170 рейсів. Причиною стали снігопад та сильний вітер, що вимагало очищення злітно-посадкових смуг.

У Нідерландах через негоду найбільший аеропорт скасував сотні рейсів

Найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах "Схіпхол" у неділю, 15 лютого, скасував 170 рейсів через сніжну погоду. Про це, повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

За даними аеропорту, рейси скасовано через поєднання снігопаду та сильного вітру. Злітно-посадкові смуги та посадкові смуги необхідно спочатку очистити від снігу. Це також стосується місць стоянки літаків. 

Авіакомпанія KLM повідомляє, що аеропорт звернувся до компаній із проханням скасувати певний відсоток своїх рейсів. Передусім йдеться про рейси, заплановані між 17 годиною та північчю. 

По всій території Нідерландів оголошено жовтий рівень попередження через снігопад.

Нагадаємо

Через потужний сніговий циклон та морози авіаційна влада Франції вимагає скоротити кількість рейсів. Аеропорт Шарль-де-Голль зменшив кількість вильотів на 30%, а Орлі – на 20%.

Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого14.02.26, 16:44 • 3608 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Нідерланди