В Нидерландах из-за непогоды крупнейший аэропорт отменил сотни рейсов
Киев • УНН
Международный аэропорт "Схипхол" в Нидерландах 15 февраля отменил 170 рейсов. Причиной стали снегопад и сильный ветер, что потребовало очистки взлетно-посадочных полос.
Крупнейший международный аэропорт Нидерландов "Схипхол" в воскресенье, 15 февраля, отменил 170 рейсов из-за снежной погоды. Об этом, сообщает NOS, пишет УНН.
Подробности
По данным аэропорта, рейсы отменены из-за сочетания снегопада и сильного ветра. Взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки необходимо сначала очистить от снега. Это также касается мест стоянки самолетов.
Авиакомпания KLM сообщает, что аэропорт обратился к компаниям с просьбой отменить определенный процент своих рейсов. Прежде всего речь идет о рейсах, запланированных между 17 часами и полуночью.
По всей территории Нидерландов объявлен желтый уровень предупреждения из-за снегопада.
Напомним
Из-за мощного снежного циклона и морозов авиационные власти Франции требуют сократить количество рейсов. Аэропорт Шарль-де-Голль уменьшил количество вылетов на 30%, а Орли – на 20%.
