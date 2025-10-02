$41.220.08
У НЕК "Укренерго" узгодили подальші пріоритети роботи: деталі від Міненерго

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Як зазначили у відомстві, це робиться для гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час.

У НЕК "Укренерго" узгодили подальші пріоритети роботи: деталі від Міненерго

Міністерство енергетики України, як акціонер Національної Енергетичної Компанії "Укренерго", та Наглядова рада НЕК "Укренерго" узгодили подальші пріоритети роботи компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міненерго.

Деталі

Це робиться задля гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час. Сторони наголосили на важливості посилення захисту об'єднаної енергосистеми України напередодні опалювального сезону, йдеться у повідомленні.

Також Міненерго привітало рішення Наглядової ради щодо продовження роботи Віталія Зайченка у якості голови правління компанії НЕК "Укренерго".

Крім того, міністерство привітало виконання Наглядовою радою рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і врахування позиції Регулятора (НКРЕКП) та суду.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени Правління компанії продовжують виконувати свої обов’язки.

Євген Устименко

