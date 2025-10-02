В Укренерго запевнили, що голова правління Зайченко продовжує виконувати свої обов’язки

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
12:31 • 5876 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17119 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25726 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27768 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26125 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43092 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20840 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21472 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38218 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56239 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.2м/с
81%
756мм
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 26122 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32822 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49 • 14732 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 16998 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14680 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 10206 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14700 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 17015 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32837 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 43092 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Молдова
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 384 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 52250 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 60416 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 42675 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 45218 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Bild

В Укренерго запевнили, що голова правління Зайченко продовжує виконувати свої обов’язки

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени Правління продовжують виконувати обов'язки. Компанія зосереджена на підготовці до осінньо-зимового періоду та відновленні електропостачання.

В Укренерго запевнили, що голова правління Зайченко продовжує виконувати свої обов’язки

Голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени Правління компанії — продовжують виконувати свої обов’язки. Про це йдеться в офіційній заяві "Укренерго", передає УНН.

Головні завдання компанії на сьогодні — підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду, невідкладна ліквідація наслідків уражень об’єктів системи передачі електроенергії та відновлення надійного і сталого електропостачання споживачів, дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України, захист персоналу і критично важливого устаткування компанії, а також конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями щодо подальшої підтримки української енергетики 

- йдеться у заяві.

В "Укренерго" запевнили, що компанія продовжує сумлінно виконувати всі свої зобов’язання перед контрагентами, інвесторами та міжнародними партнерами.

Для нас надзвичайно важливо зберігати керованість, прозорість, конструктивність та широку міжнародну підтримку — щоб українські енергетики і надалі отримували необхідні техніку та обладнання для аварійно-відновлювальних робіт, а захист об’єктів компанії — посилювався. Ми робили і будемо робити все від нас залежне, щоб кожен українець у цей надзвичайно важкий час був зі світлом. Стабільна робота НЕК "Укренерго" як оператора ОЕС України — запорука енергетичної стійкості та безпеки нашої держави в умовах воєнного стану 

- додали в компанії.

Міненерго заявило, що не отримувало офіційних документів від Наглядової ради "Укренерго" щодо змін у керівництві компанії28.09.25, 15:52 • 4762 перегляди

Нагадаємо

26 вересня Наглядова рада "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення голови компанії Віталія Зайченка. Причиною назвали позицію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка зафіксувала процедурні порушення під час попередніх призначень, а також втрату довіри з боку самої ради.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Укренерго
Україна