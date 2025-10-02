В Укренерго запевнили, що голова правління Зайченко продовжує виконувати свої обов’язки

Голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени Правління компанії — продовжують виконувати свої обов’язки. Про це йдеться в офіційній заяві "Укренерго", передає УНН.

Головні завдання компанії на сьогодні — підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду, невідкладна ліквідація наслідків уражень об’єктів системи передачі електроенергії та відновлення надійного і сталого електропостачання споживачів, дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України, захист персоналу і критично важливого устаткування компанії, а також конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями щодо подальшої підтримки української енергетики

В "Укренерго" запевнили, що компанія продовжує сумлінно виконувати всі свої зобов’язання перед контрагентами, інвесторами та міжнародними партнерами.

Для нас надзвичайно важливо зберігати керованість, прозорість, конструктивність та широку міжнародну підтримку — щоб українські енергетики і надалі отримували необхідні техніку та обладнання для аварійно-відновлювальних робіт, а захист об’єктів компанії — посилювався. Ми робили і будемо робити все від нас залежне, щоб кожен українець у цей надзвичайно важкий час був зі світлом. Стабільна робота НЕК "Укренерго" як оператора ОЕС України — запорука енергетичної стійкості та безпеки нашої держави в умовах воєнного стану