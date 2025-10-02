$41.220.08
В Укрэнерго заверили, что председатель правления Зайченко продолжает выполнять свои обязанности

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и члены Правления продолжают выполнять обязанности. Компания сосредоточена на подготовке к осенне-зимнему периоду и восстановлении электроснабжения.

В Укрэнерго заверили, что председатель правления Зайченко продолжает выполнять свои обязанности

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и члены правления компании продолжают выполнять свои обязанности. Об этом говорится в официальном заявлении "Укрэнерго", передает УНН.

Главные задачи компании на сегодня — подготовка к прохождению ожидаемо сложного осенне-зимнего периода, безотлагательная ликвидация последствий поражений объектов системы передачи электроэнергии и восстановление надежного и устойчивого электроснабжения потребителей, соблюдение критериев надежности, безопасности и сбалансированности работы объединенной энергетической системы Украины, защита персонала и критически важного оборудования компании, а также конструктивная и прозрачная коммуникация с международными финансовыми институтами относительно дальнейшей поддержки украинской энергетики 

- говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" заверили, что компания продолжает добросовестно выполнять все свои обязательства перед контрагентами, инвесторами и международными партнерами.

Для нас чрезвычайно важно сохранять управляемость, прозрачность, конструктивность и широкую международную поддержку — чтобы украинские энергетики и в дальнейшем получали необходимые технику и оборудование для аварийно-восстановительных работ, а защита объектов компании — усиливалась. Мы делали и будем делать все от нас зависящее, чтобы каждый украинец в это чрезвычайно тяжелое время был со светом. Стабильная работа НЭК "Укрэнерго" как оператора ОЭС Украины — залог энергетической устойчивости и безопасности нашего государства в условиях военного положения 

- добавили в компании.

Минэнерго заявило, что не получало официальных документов от Наблюдательного совета "Укрэнерго" относительно изменений в руководстве компании28.09.25, 15:52 • 4762 просмотра

Напомним

26 сентября Наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении главы компании Виталия Зайченко. Причиной назвали позицию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая зафиксировала процедурные нарушения во время предыдущих назначений, а также потерю доверия со стороны самого совета.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина