В Укрэнерго заверили, что председатель правления Зайченко продолжает выполнять свои обязанности

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и члены правления компании продолжают выполнять свои обязанности. Об этом говорится в официальном заявлении "Укрэнерго", передает УНН.

Главные задачи компании на сегодня — подготовка к прохождению ожидаемо сложного осенне-зимнего периода, безотлагательная ликвидация последствий поражений объектов системы передачи электроэнергии и восстановление надежного и устойчивого электроснабжения потребителей, соблюдение критериев надежности, безопасности и сбалансированности работы объединенной энергетической системы Украины, защита персонала и критически важного оборудования компании, а также конструктивная и прозрачная коммуникация с международными финансовыми институтами относительно дальнейшей поддержки украинской энергетики

В "Укрэнерго" заверили, что компания продолжает добросовестно выполнять все свои обязательства перед контрагентами, инвесторами и международными партнерами.

Для нас чрезвычайно важно сохранять управляемость, прозрачность, конструктивность и широкую международную поддержку — чтобы украинские энергетики и в дальнейшем получали необходимые технику и оборудование для аварийно-восстановительных работ, а защита объектов компании — усиливалась. Мы делали и будем делать все от нас зависящее, чтобы каждый украинец в это чрезвычайно тяжелое время был со светом. Стабильная работа НЭК "Укрэнерго" как оператора ОЭС Украины — залог энергетической устойчивости и безопасности нашего государства в условиях военного положения