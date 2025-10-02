В НЭК "Укрэнерго" согласовали дальнейшие приоритеты работы: детали от Минэнерго
Киев • УНН
Как отметили в ведомстве, это делается для обеспечения стабильности украинской электроэнергетической системы в военное время.
Министерство энергетики Украины, как акционер Национальной Энергетической Компании "Укрэнерго", и Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" согласовали дальнейшие приоритеты работы компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
Это делается для обеспечения стабильности украинской электроэнергетической системы в военное время. Стороны подчеркнули важность усиления защиты объединенной энергосистемы Украины накануне отопительного сезона, говорится в сообщении.
Также Минэнерго приветствовало решение Наблюдательного совета о продолжении работы Виталия Зайченко в качестве председателя правления компании НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, министерство приветствовало выполнение Наблюдательным советом решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и учет позиции Регулятора (НКРЭКУ) и суда.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и члены Правления компании продолжают выполнять свои обязанности.