В НЭК "Укрэнерго" согласовали дальнейшие приоритеты работы: детали от Минэнерго

Эксклюзив
13:54 • 4348 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 9210 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 3896 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11077 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 19746 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27299 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 28923 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26702 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45548 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20983 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto2 октября, 05:59 • 29125 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 37343 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 17207 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 21415 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 19257 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 12829 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 19462 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 21608 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 37538 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 45548 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Барт Де Вевер
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 3516 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 53648 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 61729 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 43852 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 46360 просмотра
Financial Times
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

В НЭК "Укрэнерго" согласовали дальнейшие приоритеты работы: детали от Минэнерго

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Как отметили в ведомстве, это делается для обеспечения стабильности украинской электроэнергетической системы в военное время.

В НЭК "Укрэнерго" согласовали дальнейшие приоритеты работы: детали от Минэнерго

Министерство энергетики Украины, как акционер Национальной Энергетической Компании "Укрэнерго", и Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" согласовали дальнейшие приоритеты работы компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Это делается для обеспечения стабильности украинской электроэнергетической системы в военное время. Стороны подчеркнули важность усиления защиты объединенной энергосистемы Украины накануне отопительного сезона, говорится в сообщении.

Также Минэнерго приветствовало решение Наблюдательного совета о продолжении работы Виталия Зайченко в качестве председателя правления компании НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, министерство приветствовало выполнение Наблюдательным советом решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и учет позиции Регулятора (НКРЭКУ) и суда.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и члены Правления компании продолжают выполнять свои обязанности.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго