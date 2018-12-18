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У НБУ пояснили, чому гальмує економічний розвиток

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Збільшення процентів по кредитах, зростання операційних витрат та скорочення інвестицій негативно позначаються на економічному розвитку в Україні. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті  Національного банку України, передає УНН.

У НБУ пояснили, чому гальмує економічний розвиток

“Висока облікова ставка (станом на 13 грудня — 18%) робить нові кредити дорожчими. Загалом коефіцієнт покриття відсоткових витрат операційним прибутком досить високий для реального сектору та за 6 місяців склав 4,7. Підприємства більшості галузей мають достатній запас операційного прибутку, щоб не мати труднощів зі зростаючими фінансовими витратами. Але є й винятки: харчова промисловість, будівництво та окремі підприємства металургії”, — йдеться у звіті.

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Крім того, головним ризиком для прибутковості банківського сектору на сьогодні є вкрай низька операційна ефективність окремих державних банків.

Зростання зарплат і відсоткових виплат – найбільші ризики для прибутковості реального сектору. Другий рік поспіль темпи зростання доходів підприємств є значно нижчими, ніж збільшення витрат на оплату праці. Причини – підвищення МЗП та висока трудова міграція. Конкуруючи за працівників, підприємства були змушені значно піднімати зарплати.

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Найбільше витрати на персонал зросли у транспортній галузі, легкій промисловості, машинобудуванні, дещо менше – в сільському господарстві та виробництві будівельних матеріалів. У 2019 році НБУ очікує зниження інтенсивності трудової міграції, що вповільнить зростання зарплат.

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Як повідомляв УНН, кредити від МВФ не здатні зупинити деіндустріалізацію, яка триває упродовж останніх двох десятиліть. Економіка України потребує структурної перебудови.

Зазначимо, що з 2008 року світовий банківський сектор, який займається кредитуванням індустріального комплексу, пережив низку криз. Так, глобальна фінансова криза розпочалась з банкрутства Lehman Brothers 15 вересня 2008 року.

З того часу кризові явища у міжнародній економіці почали проявлятися у сировинній рецесії, зниженні попиту і скороченні виробництва. На рівні країн G20 тим часом шукають вихід у перегляді міжнародного монетарного та фінансового устрою.

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