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Українська економіка доларизована на 45%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Рівень доларизації банківського сектору в Україні був і залишається високим. Сплески інфляції та девальвації регулярно призводили до того, що гривня втрачала купівельну спроможність. Тому населення завжди зберігало значну частину заощаджень в іноземних валютах. Така тенденція зберігається і сьогодні. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.

Українська економіка доларизована на 45%

“Рівень доларизації на кінець 2018 року досі близький до 45% як для депозитів, так і для кредитів. Хоча для країн, подібних до України, прийнятним вважають діапазон 20-30%. Навіть у нових кредитах частка валютних становить близько 30%”, — йдеться у звіті.

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Існує низка галузей, кредитування яких відбувається переважно у валюті. У них доларизація кредитів переважає 70%. У НБУ зазначають, що кредитування цих позичальників не завжди виправдане, бо часто вони не мають належної кількості валютних доходів.

“Значний рівень доларизації портфелів банків — це системний ризик. Якщо банки не проявлятимуть активності в зниженні рівня доларизації власних балансів, НБУ допускає встановлення додаткових ваг ризику для валютних активів та жорсткіших вимог до оцінювання кредитного ризику за кредитами в іноземній валюті. З урахуванням зазначених дій валютний ризик для банків та їхніх клієнтів повинен знизитися”, — наголосили у НБУ.

Крім того, на думку НБУ, заборону кредитувати фізичних осіб в іноземній валюті слід зберегти.

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Нагадаємо, 19 червня 2014 року Верховна Рада відмовилась переводити валютні кредити у гривні. Зокрема, йшлось про кредити в іноземній валюті, видані до кризи 2008 року. 

Загальні втрати економіки від банківської кризи 2014-2017 років в цілому становлять 38% ВВП.

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