Українська економіка доларизована на 45%

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Рівень доларизації банківського сектору в Україні був і залишається високим. Сплески інфляції та девальвації регулярно призводили до того, що гривня втрачала купівельну спроможність. Тому населення завжди зберігало значну частину заощаджень в іноземних валютах. Така тенденція зберігається і сьогодні. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.