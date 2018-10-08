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Ринок валют: у перший місяць осені українці затягнули паски

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У вересні 2018 року суттєво скоротились як купівля, так і продаж іноземної валюти в Україні. Про це свідчать дані Національного банку України, передає УНН.

“Українці у вересні 2018 року помітно скоротили обсяги як продажу, так і покупки валюти на готівковому ринку. Зокрема, у вересні населення продало 964,1 млн доларів і купило у банків 748,7 млн доларів. Таким чином продаж перевищив покупку на 215 мільйонів доларів”, — йдеться у повідомленні.

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Для порівняння, місяцем раніше, в серпні, населення купило значний обсяг валюти — 1 045,3 млрд доларів.

Зазначимо, що у вересні 2018 року українці почали забирати гроші з депозитів. Також у цей період поменшало охочих придбати легковий автомобіль.

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Водночас індекси будівництва в нашій країні продовжують зростати. Так, за вісім місяців 2018-го зростання у даній галузі сягнуло 6%.

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