Ринок валют: у перший місяць осені українці затягнули паски
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У вересні 2018 року суттєво скоротились як купівля, так і продаж іноземної валюти в Україні. Про це свідчать дані Національного банку України, передає УНН.
“Українці у вересні 2018 року помітно скоротили обсяги як продажу, так і покупки валюти на готівковому ринку. Зокрема, у вересні населення продало 964,1 млн доларів і купило у банків 748,7 млн доларів. Таким чином продаж перевищив покупку на 215 мільйонів доларів”, — йдеться у повідомленні.
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Для порівняння, місяцем раніше, в серпні, населення купило значний обсяг валюти — 1 045,3 млрд доларів.
Зазначимо, що у вересні 2018 року українці почали забирати гроші з депозитів. Також у цей період поменшало охочих придбати легковий автомобіль.
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Водночас індекси будівництва в нашій країні продовжують зростати. Так, за вісім місяців 2018-го зростання у даній галузі сягнуло 6%.