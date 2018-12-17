Украинская экономика долларизирована на 45%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Уровень долларизации банковского сектора в Украине был и остается высоким. Всплески инфляции и девальвации регулярно приводили к тому, что гривна теряла покупательную способность. Поэтому население всегда сохраняло значительную часть сбережений в иностранной валюте. Такая тенденция сохраняется и сегодня. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины, передает УНН.
"Уровень долларизации на конец 2018 еще близок к 45% как для депозитов, так и для кредитов. Хотя для стран, подобных Украине, приемлемым считают диапазон 20-30%. Даже в новых кредитах доля валютных составляет около 30%", - говорится в отчете.
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Существует ряд отраслей, кредитование которых происходит преимущественно в валюте. В них долларизация кредитов преобладает 70%. В НБУ отмечают, что кредитование этих заемщиков не всегда оправдано, поскольку часто они не имеют достаточного количества валютных доходов.
"Значительный уровень долларизации портфелей банков - это системный риск. Если банки не будут проявлять активности в снижении уровня долларизации собственных балансов, НБУ допускает установление дополнительных весов риска для валютных активов и жестких требований к оценке кредитного риска по кредитам в иностранной валюте. С учетом указанных действий валютный риск для банков и их клиентов должен снизиться", - отметили в НБУ.
Кроме того, по мнению НБУ, запрет кредитовать физических лиц в иностранной валюте следует сохранить.
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Напомним, 19 июня 2014 года Верховная Рада отказалась переводить валютные кредиты в гривне. В частности, речь шла о кредитах в иностранной валюте, выданных до кризиса 2008 года.
Общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП.
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