НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18% річних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18,0% річних. Поточні та прогнозні монетарні умови наразі є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році", - повідомили у НБУ.
У листопаді 2018 року, як зазначається, споживча інфляція становила 10,0% у річному вимірі і була близькою до останнього прогнозу Нацбанку. Утім, вказали у НБУ, надалі інфляція знижуватиметься і досягне цільового показника 5,0% на кінець 2020 року, як передбачено жовтневим прогнозом.
"Разом з тим, ризики для зниження інфляції до цілі в 5% все ще залишаються високими. Відповідно, у випадку їх реалізації Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для повернення інфляції до цілі упродовж прийнятного часового горизонту", - додали у регуляторі.
Після зниження облікової ставки за попереднього керівництва Нацбанку, її почали знову підвищувати з жовтня минулого року з 12,5% річних, яка трималася кілька місяців. Востаннє до сьогодні її підвищували до 18% річних у вересні.
Раніше експерти спрогнозували зниження облікової ставки протягом трьох років.