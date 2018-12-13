НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия пока являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до цели 5% в 2020 году", - сообщили в НБУ.
В ноябре 2018 года, как отмечается, потребительская инфляция составила 10,0% в годовом измерении и была близка к последнему прогнозу Нацбанка. Впрочем, указали в НБУ, в дальнейшем инфляция будет снижаться и достигнет целевого показателя 5,0% на конец 2020 года, как предусмотрено октябрьским прогнозом.
"Вместе с тем, риски для снижения инфляции до цели в 5% все еще остаются высокими. Соответственно, в случае их реализации Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к цели в течение приемлемого временного горизонта", - добавили в регуляторе.
После снижения учетной ставки во времена предыдущего руководства Нацбанка, ее начали снова повышать с октября прошлого года с 12,5% годовых, которая держалась несколько месяцев. Последний раз до сих пор ее повышали до 18% годовых в сентябре.
Ранее эксперты спрогнозировали снижение учетной ставки в течение трех лет.