Сі Цзіньпін закликав лідерів держав БРІКС протистояти протекціонізму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін закликав лідерів держав-учасників БРІКС, у ході саміту G20, спільно протистояти протекціонізму та унілатералізму (створенню документів, що сприяють односторонній підтримці). Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання "Сіньхуа".
“В даний час світова економіка стоїть перед обличчям ризиків, що посилюються. Негативний вплив відчуває на собі й багатосторонні торгівельні системи, що не відповідає інтересам міжнародної спільноти... Країни БРІКС повинні посилити координацію в рамках G20, ООН (Організація об’єднаних націй — ред.) і СОТ (Світова організація торгівлі — ред.) та спільно відстоювати міжнародний порядок й протистояти протекціонізму та унілатералізму”, — заявив лідер Китайської Народної Республіки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представник Китаю заявив про прогрес на торгових переговорах зі США
За його словами, держави-учасники БРІКС мають сповістити світову спільноту загальним сигналом про підтримку принципів багатосторонності та посилення міжнародного співробітництва.
“Необхідно вжити заходів для посилення впливу механізму врегулювання суперечок в коригуванні торгових відносин, а також важливо сприяти реформуванню міжнародних монетарних та фінансових систем, щоб збільшити представництво країн, що розвиваються”, — додав Сі Цзіньпін.
Раніше Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав американського лідера Дональда Трампа та голову Китаю Сі Цзіньпіна до стриманого й спокійного підходу у вирішенні торгових розбіжностей між двома державами. Відповідну заяву глава японського уряду висловив лідерам держав у ході двосторонніх зустрічей, які пройшли на полях саміту G20 в Буенос-Айресі.