Прем'єр Японії Сіндзо Абе закликав лідерів США і КНР до стриманості в торгових розбіжностях - ЗМІ

Повідомляється, що в окремих двосторонніх зустрічах з лідерами Сполучених Штатів та КНР голова уряду Японії особливо підкреслював факт того, що торгові розбіжності між Вашингтоном й Пекіном можуть нести загрозу світовій економіці, через це Абе закликав їх до конструктивного підходу.

Переговори лідера Америки Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у питаннях економіки та торгівлі були заморожені на початку осені, коли була скасована поїздка китайської делегації у Вашингтон, як акт відповіді на підвищення мит на імпорт з Китаю Білим домом.

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24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг. Раніше президент США також заявив, що його адміністрація вивчає питання про введення 25-відсоткового мита на імпорт легкових машин для захисту американської автомобільної промисловості.

Як повідомляв УНН, на саміті G20, Китай заявив, що вони можуть досягти торгової угоди із Сполученими Штатами на засіданні Великої двадцятки, якщо Вашингтон буде “справедливим” і хоче розрядити спільну напругу.