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Премьер Японии Синдзо Абэ призвал лидеров США и КНР к сдержанности в торговых различиях - СМИ

Премьер Японии Синдзо Абэ призвал лидеров США и КНР к сдержанности в торговых различиях - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14452 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал американского лидера Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина к сдержанному и спокойному подходу при решении торговых разногласий между двумя государствами. Соответствующее заявление глава японского правительства выразил лидерам государств в ходе двусторонних встреч, которые прошли на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает японское общественное телевидение NHK, передает УНН.

Сообщается, что в отдельных двусторонних встречах с лидерами США и КНР глава правительства Японии особенно подчеркивал факт того, что торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином могут нести угрозу мировой экономике, поэтому Абэ призвал их к конструктивному подходу.

Переговоры лидера Америки Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в вопросах экономики и торговли были заморожены в начале осени, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон, как акт ответа на повышение пошлин на импорт из Китая Белым домом.

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24 сентября в США вступили в силу  пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.

Как сообщал УНН, на саммите G20, Китай заявил, что они могут достичь торгового соглашения с Соединенными Штатами на заседании Большой двадцатки, если Вашингтон будет "справедливым" и хочет разрядить общую напряжение.

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