Китай готовий до співпраці зі США на G20, якщо ті "справедливо налаштовані"

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На цьому тижні, на саміті G20, Китай заявив, що вони можуть досягти торгової угоди із Сполученими Штатами на засіданні Великої двадцятки, якщо Вашингтон буде “справедливим” і хоче розрядити спільну напругу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.