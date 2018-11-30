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Китай готовий до співпраці зі США на G20, якщо ті "справедливо налаштовані"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На цьому тижні, на саміті G20, Китай заявив, що вони можуть досягти торгової угоди із Сполученими Штатами на засіданні Великої двадцятки, якщо Вашингтон буде “справедливим” і хоче розрядити спільну напругу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Пекін хоче укласти угоди, так само як цього хоче й Вашингтон. Тому він готовий співпрацювати із Вашингтоном у розв’язанні проблем, пов’язаних із торгівлею, якщо ця співпраця буде чесною та неупередженою”, — йдеться в заяві.

Додається, що якщо США буде намагатись шляхом створення торгівельних угод з іншими країнами стримати Китай, то домовленостей не буде.

“Якщо будуть й інші прагнення, такі як спроба скористатися торгівлею, щоб намагатись стримувати китайське економічне зростання, то навряд чи будуть досягнуті будь-які домовленості”, — додається в публікації.

Нагадаємо, світові лідери почали приїжджати у четвер в Буенос-Айресі напередодні збору саміту країн “двадцятки”, де очікується, що на порядку денному буде вбачатись світова торгівельна напруга, що підкріплюється торговою війною президента США Дональда Трампа з Китаєм.

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