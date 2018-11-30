Китай готов к сотрудничеству с США в G20, если те "справедливо настроены"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На этой неделе на саммите G20, Китай заявил, что они могут достичь торгового соглашения с Соединенными Штатами на заседании Большой двадцатки, если Вашингтон будет "справедливым" и хочет разрядить общую напряжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Пекин хочет заключить соглашения, равно как этого хочет и Вашингтон. Поэтому он готов сотрудничать с Вашингтоном в решении проблем, связанных с торговлей, если это сотрудничество будет честной и непредвзятой ", - говорится в заявлении.
Добавляется, что если США будет пытаться путем создания торговых соглашений с другими странами сдержать Китай, то договоренностей не будет.
"Если будут и другие стремления, такие как попытка воспользоваться торговлей, чтобы пытаться сдерживать китайское экономический рост, то вряд ли будут достигнуты какие-либо договоренности", - добавляется в публикации.
Напомним, мировые лидеры начали приезжать в четверг в Буэнос-Айресе накануне сбора саммита стран "двадцатки", где ожидается, что на повестке дня будет просматриваться мировое торговое напряжение, подкрепляемое торговой войной президента США Дональда Трампа с Китаем.